راغب علامة يكشف كواليس أغنية «يا ريت فيي خبيها»: لحنتها وأنا نايم

كشف الفنان راغب علامة، كواليس أغنية «يا ريت فيي خبيها»، قائلا إن الأغنية من ألحانه وجرى تلحينها خلال نومه: «كان معايا الكلمات، والشاعر توفيق بركات وهو كان أكبر شعراء لبنان، وأنا كنت شاب في أول عمري، كان مُصر ألحن الأغنية، وقال أنت شخصيتك وطريقتك ملحن».

توفيق بركات من أعمدة لبنان الشاعرية

وأضاف راغب علامة خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، اليوم الخميس، أن الشاعر توفيق بركات من أعمدة لبنان الشاعرية، ووعده بمحاولة تلحينه للأغنية، وبالفعل لحنها.

وتابع: «كان معايا شريط صغير، وكنت بسجل به الأغنية وأجي أسمعها أقول لا الكلام أحلى بكتير من اللحن، وتاني يوم نفس الشيء بقيت خجول منه، لحد في يوم كنت في قبرص عام 1983 نمت وأنا بلحن وصحيت تاني يوم لحنت الأغنية، وكأنها أغنية الحلم، غنيتها على المخدة بالمزيكا وسجلتها وعملت الأغنية».

بداية راغب علامة في التلحين

ولفت إلى أنه لم يكن يفكر في التلحين من قبل ولكن بفضل الشاعر توفيق بركات خاض هذه التجربة، كما أن الشاعر شفيق المغربي عندما سمع أغنية «يا ريت ما فيي خبيها» طلب منه تلحين كلمات أغنية «راغب أنا قربي ليك راغب»، وأصر أن يلحنها هي الأخرى: «مخدتش في إيدي كتير».