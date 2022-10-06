راغب علامة: «أهلي ما كانوش عايزني أغني وقولت لأمي هتشوفي حالك فيا»

قالت الفنانة أنغام في أولى حلقات برنامجها «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، خلال استقبالها النجم راغب علامة: «مفيش بداية أحلى من كده، أنت عندك الغناء السهل الممتنع، فيه حاجات حلوة كتير بتطلع بمنتهى السلاسة، بتقدر تربط بين حياتك والمزيكا، ودخلت قلبي من أول غنوة».

محدش يقدر يقلدني في الغنا

ورد راغب علامة عليها: «أنا في منتهى السعادة، إزاي مكناش أصدقاء كل العمر ده، أنا إنسان بسيط جدا، وفي الغنا أنا بسيط جدا، بس محدش يقدر يقلدني، وعندي خصوصية في صوتي».

وعن بدايته الفنية، قال راغب علامة: «أبويا كان بيلعب عود وكنت براقبه، لما كان عندى 18 سنة درست في الكونسرفتوار، واتعلمت غناء شرقي».

أهلي مكانوش عايزني أغني

وتابع: «أهلي مكانوش عايزني أغني، خاصة والدتي، وكانوا على قد حالهم، ومش قادرين يعلموني، قولت لأمي أوعدك تشوفي حالك فيا».