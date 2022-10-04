أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 4-10-2022 في الأسواق المصرية

حافظت أسعار الخضروات على نفس قيمتها المادية خلال الأسبوع الجاري في معظم أصنافها، سواء في الأسواق المحلية المفتوحة للجمهور أو في سوق الجملة مثل سوق العبور.

وتجري «الوطن»، جولة بالأسواق وبموقع سوق العبور الإلكتروني للتعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور

تباينت أسعار أصناف الخضروات في أكبر سوق للتجارة الجملة في مصر وهو سوق العبور، لتكون الأسعار للكيلو كالآتي:

تراوحت الطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات، والبطاطس ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، والبصل ما بين 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 3.5 و5.5 جنيه، والجزر بدون غروش من 2.5 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا من 9 إلى 15 جنيها.

وتنوعت أشكال الباذنجان في سوق العبور، فتراوح سعر البلدي بين 2 إلى 4.5 جنيه، والرومي من 2 إلى 3.5 جنيه، والأبيض ما بين 2 و4.5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلى 5.5 جنيه، بينما الصوب بسعر 4 إلى 8 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 إلى 5.5 جنيه، والصوب من 4 إلى 8 جنيهات، والألوان ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

أما الملوخية فتراوح سعرها بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والبامية من 14 إلى 20 جنيها، والسبانخ ما بين 4 إلى 6 جنيهات، والقلقاس ما بين 4 إلى 6 جنيهات، زيتون تفاحي ما بين 15 إلى 25 جنيها، القرنبيط حبة وزن 2 كيلو ما بين 3 إلى 4 جنيهات، البروكلي ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

وسجل سعر الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات، والبلدي ما بين 3 إلى 4.5 جنيه، والثوم ما بين 7 و11 جنيها، اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

أما في الأسواق المحلية فكانت الأسعار تختلف قليلا، نتيجة لزيادة مصاريف النقل ومكاسب تجار التجزئة والجملة وجاءت الأسعار لكيلو كالآتي:

الطماطم البلدي سجلت سعر 6 جنيهات، بطاطس تحمير 11 جنيها، للطبخ 10 جنيهات، بصل أحمر 5 جنيهات، الأصفر 8 جنيهات، الخيار 10 جنيها، الأورجانيك 20 جنيها، الجزر 11 جنيها، البطاطا الحلوة 6 جنيهات، فلفل ألوان 22 جنيها، باذنجان كبير 9 جنيهات.

كما جاءت أسعار الفلفل الرومي الأخضر بـ18 جنيهًا، والكوسة 17 جنيها، بنجر أحمر 13 جنيها، بصل تخليل 5 جنيهات، ثوم أحمر بلدي 20 جنيهًا، قرع عسل 11 جنيها، فلفل أحمر حار 26 جنيها، زنجبيل 118 جنيها، باذنجان أبيض 9 جنيهات.