الاستخبارات الأمريكية تلقي باللوم على أوكرانيا في مقتل الصحفية الروسية

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، بأنّ المخابرات الأمريكية تعتقد أنّ عناصر من الحكومة الأوكرانية وافقت على هجوم بسيارة ملغومة بالقرب من موسكو، استهدف المفكر الروسي البارز، ألكسندر دوجين، لكن انتهى الأمر بمقتل ابنته داريا دوجينا.

الولايات المتحدة لم تشارك في اغتيال الفتاة

وذكرت الصحيفة أنّ الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم على دوجينا، ولم تكن على علمٍ به، مشيرة إلى أنّ المسؤولين الأمريكيين وجهوا اللوم للمسؤولين الأوكرانيين بشأن الاغتيال، وبعد الهجوم، نفت أوكرانيا تورطها في الواقعة بينما اتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الأجهزة السرية الأوكرانية بالوقوف وراءها.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيلو بودولياك، تكراره إنكار ضلوع كييف في الهجوم، ولم يرد بودولياك على الفور.

وتدعم النتائج التي نشرتها صحفية «نيويورك تايمز» النتائج التي توصلت إليها السلطات الروسية بأن تفجير السيارة كان مخططا له مسبقا، فيما اتهمت موسكو أوكرانيين بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته أوكرانيا بشدة في أعقاب الانفجار.

أوكرانيا تنفي أنها المسؤولة عن الحادث

ونقلا عن شبكة «سي إن إن»، قال مسؤول باستخبارات الدفاع الأوكرانية، إنّ وكالته ليس لديها أي معلومات جديدة بشأن مقتل دوجينا، وكان نفس المسئول قال لـ«سى أن إن»، في أعقاب الحادث أن أوكرانيا ليس لها علاقة به.

يذكر أنّ الهجوم كان الغرض منه قتل والد الفتاة، ولكن لسوء حظها استقلت الفتاة السيارة الملغومة بدلا من أبيها، ما أدى إلى مقتلها.