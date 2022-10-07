تفاصيل القبض على عصابة لسرقة الماشية بمعاونة جزار في العمرانية

«اعتدنا على صد المنطقة وتحديد الحظيرة المستهدفة لسرقة الماشية مع تقسيم الأدوار ما بين مراقب ومنفذ للعملية»، هكذا بدأ أحد المتهمين بسرقة الماشية بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، اعترافاته أمام الجهات المعنية بعد القبض عليه من قبل أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

«الوطن» تستعرض حكاية عصابة سرقة الماشية المكونة من شخصين وشريكهما في الجيزة، حسب ما كشفته وزارة الداخلية من تفاصيل كاملة بشأن الواقعة، عقب إعلان القبض عليهم أمس الخميس.

مراقبة المنازل والحظائر

اتفق شخصان على تكوين تشكيل عصابي بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وقررا أن يكون التخصص هو سرقة الماشية من حظائر المنازل داخل المركز، على أن يراقب كل منهما الحظائر الموجودة في المنطقة ثم تحديد الحظيرة التي يمكنهم الدخول إليها وسرقة ما بها من ماشية.

سرقة الماشية من الحظائر

واتفقا أن تكون السرقات ليلاً، بعد التأكد من خلو الشوارع في المنطقة المستهدفة من المارة حتى لا يكتشفهما أو يراهما أحداً، على أن يتسلل أحدهما إلى الحظيرة المحدد لسرقة ما بها من ماشية ويظل الآخر خارجها لمراقبة الطريق والمارة وإبلاغه على الفور حال اكتشاف أحد بالقرب من مكان الحظيرة.

المحطة الأخيرة: الجزار

بعد الانتهاء من سرقة الماشية من الحظائر الملحقة بالمنازل والخروج بها في أمان، يتوجه الشخصان إلى شركهما الثالث ويعمل جزاراً بمنطقة العمرانية في الجيزة، حيث يكون هو المحطة الأخيرة التي تصل إليها الماشية بعد سرقتها من أصحابها.

أجهزة الأمن تتتبع المتهمين

وعقب وصول العديد من البلاغات بدأ قطاع الأمن العام في جمع المعلومات وإجراء التحريات بشأن التشكيل العصابي المتخصص في سرقة الماشية، وتتبع المتهمين، وبعد تقنين كافة الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، وبحوزتهما عدد 2 فرد محلي وطلقات نارية.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

وبعد مواجهة المتهمين بكل ما هو منسوب إليهم، اعترفوا على الفور مؤكدين أنهم ارتكبوا 4 وقائع سرقة ماشية بنفس الطريقة، وأرشدوا عن الجزار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

العقوبة المنتظرة

وعن العقوبة التي تنتظر المتهمين، أوضح حسام همام المحامي في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن العقوبة تتمثل في السجن المؤبد إذا كان تصنيفها جناية، والحبس إذا كانت السرقة جنحة ولم يتوفر فيها الظروف المشددة وذلك طبقا للمادة 318 من القانون.