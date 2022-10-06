إحالة تشكيل عصابي فى سرقة الهواتف المحمولة بالزيتون للمحاكمة

أحالت نيابة الزيتون تشكيل عصابي للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الهواتف المحمولة، بعد ضبطهم عقب قيامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت بداية الواقعة ببلاغ إلى قسم شرطة الزيتون من أحد الأشخاص، يفيد اكتشافه وجود كسر فى باب شقته، وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول، وعقب إجراء التحريات تمكن رجال الشرطة من تحديد مكان حائز الهاتف المستولى عليه، كما تبين أنه صاحب محل هواتف محمولة بالجيزة، وضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

وعقب مواجهته، أقر بشراء الهاتف من أحد الأشخاص بالقليوبية، مؤكدًا علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وضُبط الأخير، وأقر باشتراكه مع أخر في تكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، وضبط المتهم الأخر، واعترفوا بإرتكابهم 6 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وتعرف المجني عليهم على المضبوطات، واتُخذت الاجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

وحول عقوبة السرقة، قال حسام همام المحامي لـ«الوطن»، إنّ قانون العقوبات أوضح عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، مشيرًا إلى أنه فى حالة تصنيفها جناية، فإن القانون يعاقب عليها بالسجن المؤبد، إذا توافرت شروط خمسة حددتها المادة 313، وأنّ جريمة السرقة تعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس، طبقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.