حملة لزراعة مدارس شمال سيناء مع بداية العام الجديد.. «اتحضر للأخضر»

بدأت مدارس شمال سيناء عقد ندوات واجتماعات مع المعلمين والتلاميذ قبل بداية العام الدراسي، استعدادًا للقيام بحملة كبيرة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتحضر للأخضر، وقال محمد سعد مدير مدرسة أحمد عرابي الابتدائية في العريش، في بيان له، إنه جرى استدعاء الطلاب المتفوقين، وعلى مدار الأيام الماضية عقدت اجتماعات وندوات، وذلك لتعميم الفكرة قبل بدء العام الدراسي، لتكون حملة كبيرة مع بداية العام الدراسي.

وقالت آمنة عبد الكريم مديرية مدرسة الشهيدة بسمة راشد للتعليم الأساسي في العريش، لـ"الوطن" إن المدرسة ستتسلم الأشجار لزراعة فناء المدرسة الجديدة، وهناك ندوات جرى عقدها لمعرفة الهدف من المبادرة الرئاسية وتأثير الزراعة على البيئة، والعمل على تعميم الفكرة ليس في المدارس فقط بل في البيوت والشوارع الفرعية.

إعلان سيناء بيئة خضراء خالية من التلوث

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، لـ"الوطن"، أن مسؤولي التعليم وهيئة التدريس، بدأوا بالفعل عقد ندوات توعوية من أجل أن تكون سيناء منطقة بيئة خضراء خالية من التلوث، وجرى إخطار جميع الإدارات التعليمية بذلك، خصوصا زرع أشجار الزيتون في مدارس القرى جنوب رفح والشيخ زويد.

تشجير الطرق والمدارس والقرى بأشجار الزيتون

وانطلقت عملية تشجير الطرق والأماكن بمدن وقرى شمال سيناء، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، وأصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليمات لمديرية الزراعة برئاسة المهندس عاطف مطر، والمهندسة رضوى شاهين مدير شئون البيئة، لمد مجالس المدن والقرى بالمحافظة بشتلات الزيتون والعمل على رعايتها ومتابعتها من قبل جهاز البيئة في كل مجلس مدينة ووحدة محلية.

وطالب المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي بديوان عام المحافظة منذ يومين، بتخصيص 5000 شتلة زيتون لمدينة العريش، و3000 شتلة لمدينة بئر العبد، و2000 شتلة لمدينة الشيخ زويد، ومثلها لمدينة رفح ونخل والحسنة بوسط سيناء، وتهدف المبادرة إلى زراعة الأشجار ونشر الخضرة والتوسع في الحدائق، والاهتمام بالبيئة وتعويد الأفراد على الاهتمام بالزراعة وزيادة المساحات الخضراء ونظافة البيئة.