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ضبط المتهمين بسرقة هاتف ومبلغ مالي من منزل سيدة في مصر الجديدة

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
شرطة.. صورة تعبيرية

شرطة.. صورة تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى السيدات بالقاهرة، وجرى ضبط مرتكبي الواقعة.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل الشقة سكنها وتهديدها بسلاح أبيض، وتوثيقها باستخدام قطعة من القماش، وعقب ذلك حضر آخر للشقة واستوليا على (مبلغ مالي- هاتف المحمول) ولاذا بالفرار.

ضبط المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض «مطواة» المستخدم في ارتكاب الواقعة، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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