احتفالات أكتوبر والمولد النبوي.. أهم ما جاء في التوك شو هذا الأسبوع

سلطت برامج التوك شو المختلفة خلال هذا الأسبوع على العديد من الملفات والقضايا التي تهم الشأن العام، وكان بينها احتفالات المصريين بنصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف، حيث عرضت القنوات التليفزيونية الندوة التثفيفية للقوات المسلحة الـ 36 إضافة لاحتفالية المولد النبوي الشريف.

سلط البرامج التلفزيونية المختلفة على آخر استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ COP27، من خلال تقارير تليفزيونية أو لقاءات مع متخصصين في المجال البيئي.

الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إن انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة وانكسار جديد آخر الأسبوع يعني أن فصل الخريف بدأ رسميًا طبقا للحسابات الفلكية منذ 10 أيام، لكن بداية الفصول من الناحية الفلكية أو الناحية الجغرافية ليست بالضرورة أن تتطابق مع بداية الفصول من الناحية المناخية.

الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إنه يجب فك الاشتباك المتعلق بالتبرع بالأعضاء سواء من الأحياء أو المتوفين، إذ تدعو لجنة الصحة في البرلمان لزيادة خانة في البطاقة للموافقة على التبرع بالأعضاء أو الرفض، التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يعود لموافقة الشخص خلال حياته.

شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن الوزير وجَّه هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة أخرى لجميع المباني المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة أو تشكل خطرًا على أرواح الطلاب.

كشف الفنان راغب علامة أسرارا عن حياته الشخصية والفنية، حيث قال إن أهله رفضوا دخوله في عالم الفن ولكنه أقنع والدته موهبته في نهاية المطاف، كما كشف عن تغييره لبعض كلمات أغنية «قلبي عشقها»، كما أنه لحن أغنية «يا ريت فيي خبيني» لأول مرة بإصرار من الشاعر توفيق بركات، ما شجعه بعد ذلك على التلحين.