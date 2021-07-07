«حديث المساء».. تعنت إثيوبيا واللجوء لمجلس الأمن محور برامج التوك شو

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج «التوك شو» المسائية، وأبرز الفقرات، حيث كان موضوع الملء الثاني لسد النهضة، أهم الموضوعات التي تناولتها البرامج، وكان خبراء الري وخبراء الشأن الإثيوبي، أبرز ضيوف القنوات والبرامج، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

السد الإثيوبي أول الحاضرين في برامج التوك شو مع اقتراب جلسة مجلس الأمن

«ماذا لو فشلت حلول مجلس الأمن لقضية السد الإثيوبي؟».. مفيد شهاب يُجيب

«الجامعة العربية»: موقف إثيوبيا الأخير يعكس عدم نواياها للتفاوض

الجامعة العربية: ضغوط مكثفة استعدادا لجلسة مجلس الأمن بشأن السد

مدير «الأهرام للدراسات»: آبي أحمد يستغل أزمة السد للتغطية على فشله

الطويل: بدء الملء الثاني أمر متوقع.. ومصر جاهزة للتعامل معه

أستاذ موارد مائية: إثيوبيا لم تقدم حتى الآن دراسات فنية حول أمان السد

رئيس الطائفة الإنجيلية: كنائس مصر تؤيد خطوات الدولة لحماية المياه

أستاذ مياه: التعنت الإثيوبي بشأن السد بدأ في 2011

«سويلم»: السد الإثيوبي يسبب فقد مياه من خلال التبخر والتسرب تحت الأرض

دبلوماسي عن طريقة التصويت في مجلس الأمن: تبدأ بالاستماع للبيانات

أستاذ قانون دولي: مجلس الأمن يتعامل مع أزمة السد من منظور واسع

10 تصريحات لوزير الخارجية اليوم عن السد الإثيوبي: المفاوضات لن تكون بلا نهاية

أماني الطويل: «قومية» التجراي لن تترك آبي أحمد وستذهب به للجنائية الدولية

أستاذ قانون يشرح سيناريو ملف السد الإثيوبي في مجلس الأمن

مفيد شهاب: التعنت الإثيوبي وصل لحد عدم الالتزام بقواعد الشرعية الدولية

دبلوماسي سابق: إثيوبيا تضع أعضاء مجلس الأمن أمام الأمر الواقع

أماني الطويل: مصر أحبطت محاولة إثيوبيا تسعير مياه النيل وبيعها في 2007

عماد الدين حسين: إثيوبيا سيئة النية ولا تفهم إلا لغة القوة

دبلوماسي سابق: لنا حديث آخر في أزمة السد الإثيوبي بعد جلسة مجلس الأمن