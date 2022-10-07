استمرار أعمال البحث عن رضيع غرق في مصرف بالشرقية.. 5 أيام تحت المياه

تواصل فرق الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها للبحث عن جثمان طفل غرق في رشاح المنير التابع لمركز مشتول السوق قبل 5 أيام، إثر وقوع حادث سير نتج عنه انقلاب تروسيكل داخل الرشاح.

بلاغ بغرق طفل في مصرف

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد تلقي المركز بلاغا من الأهالي بانقلاب تروسيكل يستقله عدد من الأشخاص داخل ترعة رشاح المنير بدائرة المركز، ما أسفر عن غرق الطفل الرضيع «ممدوح علي صبحي عامر»، عام ونصف.

قوات الإنقاذ النهري تواصل البحث عن الطفل

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة والإنقاذ النهري لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتيين أن المياه جرفت الطفل إلى مسافة بعيدة وبدأت إجراءات البحث عن الطفل منذ سقوطه قبل 5 أيام وحتى الآن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

حزن يحتاج مواقع التواصل

وأثار غرق الطفل حالة من الحزن على صفحات «الشرقية» بمواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت تعليقات المتابعين التي تضمنت عبارات الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان، كما تضمنت الدعاء بسرعة العثور على الجثة وتسلميها لذويها لدفنها بمقابر أسرته.