«مياه الجيزة» تتصدى لواقعة تعدي على خط بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من التصدي لواقعة تعدي على خط مياه بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في تصريحات صحفية، أنه فور رصد أحد العاملين بإحدى الشركات العاملة بالمنطقة، وإبلاغه بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على خط مياه مغذي لمنطقة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ومحاولته التوضيح لهؤلاء الأشخاص بأن هذا مخالف ويمثل اعتداءً على مرافق الدولة، قاموا بنهره، وعلى الفور تم توجيه حملة مكونة من مسئولي لجنة الخلسة بالشركة وشبكات مياه الهرم والمعامل والأمن والمتابعة.

وقامت الحملة بمعاينة موقع الشكوى، وتبين أن الهدف من تعدي هؤلاء الأشخاص على خط المياه، إنشاء غراب مياه بطريقة غير قانونية «خلسة»، وقامت الحملة بإزالة حالة التعدي على خط المياه.

توصيل المياه بطريقة غير قانونية يتسبب في تلوثها

وأشار «بدوي» إلى أن التعدي على شبكات مياه الشرب، يؤثر بالسلب على جودة المياه المقدمة للمواطنين، موضحاً أن توصيل المياه بطريقة غير قانونية وفنية صحيحة يتسبب في تلوث المياه ونقص كميات المياه المفترض وصولها للمواطنين المتعاقدين مع الشركه بالطريقة الرسمية للخدمة، لافتاً إلى قيام فريق المعمل برفع عينات مياه من المنطقة محل الواقعة للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب بعد إزالة حالة التعدي، وحرصاً على سلامة المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وثمّن رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الدور الإيجابي لراصد واقعة التعدي، لافتاً إلى أن شبكات مياه الشرب هي ملك كل مواطن، مشدداً على التأثيرات السلبية للتعدي على شبكات المياه، مؤكداً قيام الشركة بالتصدي بكل حزم لمثل هذه التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي على خطوط المياه.