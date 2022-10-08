قروض الزواج في 3 بنوك تصل إلى مليون جنيه.. «هتتجوز بالتقسيط»

أعلن عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية منح عملائها قرضًا للزواج، تصل قيتها إلى نحو مليون جنيه، أبرزها البنك البنك التجاري الدولي «CIB»، والقاهرة والبنك الأهلي.

قرض الزواج من بنك القاهرة

وبحسب مصادر مصرفية، فإنّ بنك القاهرة يمنح عملائه قرضًا للزواج سواء من العاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام أو اصحاب المهن الحرة، تصل قيمته إلى نحو نصف مليون جنيه، بفائدة ميسرة، إذ اشترط البنك فيمن يتقدم للحصول على القرض ألا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يقل الحد الأدنى لدخل المقترض عن 3000 جنيه، مشيرة إلى أنّ مدة سداد القرض تبدأ من 6 أشهر، وتصل إلى 120 شهرًا.

وتابعت المصادر، بأنّ هناك بعض الأوراق التي يجب أن تتوافر فيمن يتقدم للحصول على القرض، أهمها أن يكون لدى المقترض بطاقة رقم قومي وصورة شخصية حديثة، صورة إيصال من المرافق ويشترط ألا يكون مر عليها أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى أنّه يجب أن يوقع المقترض على قرار تحويل المرتب إلى البنك المقرض.

قرض الوزاج من البنك التجاري الدولي «CIB»

وبحسب المصادر، فإن البنك التجاري الدولي «CIB» يمنح عملاءه قرض الزواج بقيمة تصل إلى 350 الف جنيه، بفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا، بشروط ميسرة وسهلة، تتلخص فى انه يجب إلا يقل الراتب عن 2600 جنيه شهريًا، إضافة إلى أن العمر يكون بداية من 21 سنة، وألا يتجاوز السن 60 عاما عند سداد آخر قسط.

قرض الزواج من البنك الأهلي

أما عن قرض الزوراج من البنك الأهلى قالت المصادر، إنّ البنك الأهلي يمنح عملاءه قرضا للزواج تبدأ قيمته من 5 آلاف جنيه، وتصل هذه القيمة إلى نصف مليون جنيه، ومدة سداد تكون الأكبر من بين كل البنوك تصل إلى 120 شهرًا.

واضاف المصادر، أن هناك حالة واحدة يسمح البنك بمنح العملاء قرض الزواج بقية مليون جنيه وهى إذا قام طالب القرض بتحويل مكافأة نهاية خدمته للبنك، مشيرا الى ان البنك الاهلى فى قرض الزواج لا يشترط وجود ضامن حكومي للمتقدم، على أن يقديم تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الأهلي المصري، وألا يقل دخل المتقدم للحصول على القرض عن 500 جنيه شهريا.

ويقدم المتقدم لطلب القرض خطابا معتمدا من جهة العمل لإثبات دخله الشهري، وتقديم صورة البطاقة الشخصية، وإيصال حديث لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه»، ويشترط دفع 2% من إجمالي مبلغ القرض كمصاريف إدارية وبحد أدنى 250 جنيها، مقدماً.