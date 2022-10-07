نجوم الفن ينعون مدير الإنتاج محمد رفعت: ربنا يرحمك يا طيب

توفي اليوم، مدير الإنتاج محمد رفعت، ونعاه عدد كبير من أصدقائه داخل وخارج الوسط الفني، عبر حسابهم على صفحات التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنان صبري فواز، والذي كتب قائلًا: «محمد رفعت، مدير الإنتاج الشاب، الشاطر الذوق الطيب المحترم، مع السلامة يا محمد، ولا إله إلا الله».

وكتب المخرج أحمد خالد أمين، عبر حسابه بـ فيس بوك قائلًا: البقاء لله في الزميل والصديق، الطيبة والرجولة والجدعنة، أنا مش مصدق كنا لسه بنتكلم، ربنا يصبر أهلك وولادك.

صبري فواز والمخرج أحمد خالد أمين ينعيان محمد رفعت

ونعى خبير التجميل هيثم دهب، مدير الإنتاج محمد رفعت، وقال إنه كان بمثابة شقيقه وابنه الصغير، وتأكيده أنه يشعر بالحزن لفراقه.

وكتب السيناريست أمين جمال، عبر حسابه بـ فيس بوك قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقي مدير الإنتاج محمد رفعت، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته».

من أطيب الشخصيات

وكتب الفنان علي الطيب ناعيًا إياه قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الصديق العزيز المحترم محمد رفعت في ذمة الله، الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويحسن إليك، من أطيب الشخصيات اللى قابلتها في حياتي متتعزش على اللي خلقك يا محمد ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويصبر أهلك وحبايبك».