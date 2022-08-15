نجوم الفن ينعون ضحايا حادث كنيسة إمبابة: حادث أليم.. نعزي مصر كلها

نعت الفنانة نيللي كريم، ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، والذي وقع صباح اليوم الأحد، كما قدمت التعازي لأسر الضحايا والمواطنين جميعًا.

نيللي كريم: أعزي مصر كلها في هذا الحادث الأليم

وكتبت نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «أعزي نفسي وأهلي وإخوتي ومصر كلها في هذا الحادث الأليم».

عايدة الأيوبي: بكل الحزن والأسى أنعى الإخوة الأقباط

ومن جهتها، حرصت الفنانة عايدة الأيوبي، على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «بكل الحزن والأسى.. أنعى الإخوة الأقباط في حادثهم الأليم خالص التعازي لأسر المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».

محمد ممدوح: خبر حزين ومؤسف علينا كلنا

فيما أعرب الفنان محمد ممدوح، عن حزنه الشديد، نتيجة هذا الحادث، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «‎خبر حزين ومؤسف علينا كلنا، اللي حصل في كنيسة أبي سيفين في إمبابة.. ربنا يرحم المفقودين ويغفر لهم ويصبر ذويهم ويشفي المصابين ويخفف عنهم يا رب».

كما حرص الفنان تامر حسني، على تقدم واجب العزاء لأهالي الضحايا، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «خالص العزاء لأهالي‏ ضحايا الحادث الأليم بكنيسة المنيرة‬⁩ بإمبابة.. ‏نسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان‏، وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. اللهم احفظنا واحفظ مصرنا».

وفي سياق آخر، أعلنت دار الأوبرا المصرية، تأجيل الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، حتى غروب شمس الثلاثاء 16 أغسطس وذلك تنفيذا للحداد العام الذي أعلنته الدولة المصرية حزنا على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة.