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قطع المياه عن القرى السياحية بالساحل والحمام بسبب عطل مفاجئ

كتب:

سلامة عامر
03:33 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
العاملين بشركة المياه خلال اصلاح الاعطال "ارشيفية"

العاملين بشركة المياه خلال اصلاح الاعطال "ارشيفية"

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انقطاع وضعف المياه اليوم بمناطق «البرج القديم - الساحل - القري السياحية - رافع مدينة الحمام»، لافتا إلى عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح.

سبب انقطاع المياه

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سبب انقطاع وضعف المياه بالمناطق المذكورة هو حدوث كسر بالخط الناقل للمياه قطر 1000.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.