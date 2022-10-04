قطع وضعف المياه في 3 محافظات بالدلتا والصعيد.. اعرف المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القليوبية والشرقية وبني سويف انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بسبب وجود أعمال صيانة بمحطة مياه بلبيس المرشحة وللقيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

ضعف المياه عن مركز ومدينة بلبيس بسبب إيقاف محطة مياه بلبيس المرشحة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم إيقاف محطة مياه بلبيس المرشحة اليوم الثلاثاء بدءا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثالثة صباح اليوم التالي ولمدة 7 ساعات نظرا لوجود أعمال صيانة بالمحطة، ما يترتب على ذلك ضعف المياه عن مركز ومدينة بلبيس.

توفير سيارات مياه للمناورة بها خلال فترة الانقطاع

واشارت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انها ستقوم بتوفيرسيارات مياه للمناورة بها خلال فتره الانقطاع .

المناطق المتأثرة بأنقطاع المياه في القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انقطاع المياه عن مدينه قها والعزب المجاورة، اعتباراً من الساعة الثانيه ظهر اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر اكتوبر الجاري 2022 وحتى الساعة السابعه مساءاً

سبب الانقطاع القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري للشبكات المياه بالكلور

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة انقطاع المياه

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة

ضعف المياه لوجود أعمال إحلال وتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف في بيان، عن ضعف المياه عن "مدينة الواسطي، زاوية المصلوب و جزيرة المساعدة بمركز الواسطي" اعتبارا من الساعة 8 صباح اليوم "الثلاثاء" وحتي إنتهاء الأعمال.

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد علي خط 500 مم جي أر بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطي