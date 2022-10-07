قطع وإعادة ضخ المياه بالجيزة ومطروح.. تعرف على المناطق والمواعيد

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومطروح، قطع وضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لربط خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ المشروعات.

الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قطع المياه عن المناطق التابعة لأحياء «الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق»، لمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلاً اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر اكتوبر الجاري 2022 حتى الساعة السادسة صباحاً يوم غدا السبت الموافق.

تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع

وكشفت الشركة ان سبب الانقطاع يعود إلى أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناءً على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ ويتم الاتصال بالخط الساخن 125.

مواعيد ضخ المياه بمناطق مطروح اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم الجمعة في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «العجارمة منخفض» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «غرب المدينة» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3.30 مساءً.

منطقة «عزبة كفر الشيخ» من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

- منطقة «السنوسية مرتفع» من الساعة 3.30 مساء حتى الساعة 9 مساءً.

منطقة «عزبة الملاحة قبلي» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً.