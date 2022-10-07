بعد أسبوع من عرضه.. مراجعات سلبية لـ فيلم Hocus Pocus 2

بدأت «ديزني +» عرض فيلم Hocus Pocus 2 إخراج آن فليتشر عبر منصتها الإلكترونية، وذلك بعد 29 عاما من طرح الجزء الأول، تلقى الفيلم منذ طرحه في نهاية سبتمبر الماضي آراء متباينة، حيث أشاد الجمهور والنقاد بأداء الممثلين والفكاهة وحالة الحنين إلى الماضي، لكن وجهوا انتقادات عديدة للحبكة، وبلغت تقييمات الفيلم على موقع «Rotten Tomatoes» حوالي 63% بناءً على 131 مراجعة بمتوسط ​​تقييم 5.70 / 10.

وتتابع أحدث فيلم Hocus Pocus 2 قصة الساحرات الأخوات ساندرسون، عندما تقوم مجموعة من الفتيات بإعادتهن للحياة مرة أخرى عن طريق الخطأ في العصر الحالي، وبالتالي يحاولن البحث عن وسيلة للتصدي للساحرات الشريرات اللاتي يقمن باختطاف الأطفال واستعادة شبابهن.

نجوم جدد يلتقون بالأبطال الرئيسيين في فيلم Hocus Pocus 2

فيلم Hocus Pocus 2 من تأليف جين دانجيلو، وهو يعتبر تكملة لفيلم Hocus Pocus إنتاج عام 1993، بطولة بيت ميدلر، سارة جيسيكا باركر، كاثي ناجيمي، ودوج جونز الذين عادوا لتأدية أدوارهم مرة أخرى، بجانب سام ريتشاردسون، يتني بيك، بيليسا إسكوبيدو، توني هيل، وهانا وادينجهام في أدوار جديدة.

سارة جيسيكار باكر: شاهدت الجزء الأول مرة أخرى قبل بدء تصوير Hocus Pocus 2

وحضرت بطلة الفيلم سارة جيسيكا باركر برفقة زوجها ماثيو برودريك، وتوأمهما تابيثا وماريون البالغان من العمر 13 عامًا، العرض الأول للفيلم في 27 سبتمبر في مسرح «AMC» بمدينة نيويورك.

وقالت «باركر» في حديثها مع مجلة «إنترتينمنت ويكلي»، «لقد شاهدت الفيلم الأول مرة واحدة فقط في حياتي»، مضيفة أن إعادة مشاهدة الفيلم مرة أخرى ساعدتها في الوصول إلى الشخصية بعد الانتهاء من عملها في مسلسل «And Just Like That».