القبض على سائق «حفار» تسبب في كسر ماسورة غاز بالمنيرة دون قصد

ضبط رجال الشرطة بالمنيرة الغربية، سائق حفار تابع لإحدى شركات المقاولات بسبب كسر ماسورة غاز بشارع «المطار» أسفل كوبري أحمد عرابي، وتمّ إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بلاغ بكسر ماسورة غاز

ورد بلاغ إلى الشرطة بمنطقة المنيرة الغربية غرفة عمليات النجدة، بوجود كسر وتسريب بماسورة غاز الكائنة بشارع المطار أسفل كوبري أحمد عرابي، وعقب الانتقال والفحص تنسيقاً مع مسؤولي شركة الغاز، حضر مندوبها وتمّ غلق مصدر التسريب وجار الإصلاح ولا توجد ثمة تداعيات.

واقعة كسر ماسورة الغاز دون قصد

وعقب جمع المعلومات وإجراء تحريات رجال الشرطة بالجيزة برئاسة اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمّ تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنَّه يبلغ من العمر 19 سنة، سائق حفار بالموقع تابع لإحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال هدد مطلع كوبري أحمد عرابي من شارع المطار، وتمكّن رجال الشرطة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.