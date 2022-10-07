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ضبط 134 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة تاجر في المرج بالقاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
03:22 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم في دائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته عدد من قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع.

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، كما كشف عن حيازته كمية من الألعاب النارية بمخزن كائن بدائرة القسم، وجرى بإرشاده استهداف المخزن، وعُثر بداخله على أكثر من 134 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزي والمتاجرين في الألعاب النارية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع