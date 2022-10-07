تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لطلاب دبلوم صناعي 5 سنوات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التفاصيل الكاملة لتنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لطلاب دبلوم صناعي 5 سنوات، بالتزامن مع بدء الدراسة في مختلف الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن هذه الكلية بها برامج متميزة تواكب احتياجات سوق العمل ويتم تأهيل الطلاب جيداً على يد أساتذة مهرة بها.

وأضافت الوزارة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أنه يمكن الحصول على تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برقم الجلوس من موقع التنسيق، موضحة الحد الأدنى للكلية في مختلف الجامعات التكنولوجية.

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 89.50%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 88.95%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 86.61%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية 83.95%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 83.25%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 79.20%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 78.83%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 76.00%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 75.17%.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية 75.00%.

موعد عقد المقابلات الشخصية للمقبولين بكليية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة تضم 5 برامج تكنولوجية حديثة ومتميزة وهي: « تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية».

وأضاف «كشك»، لـ«الوطن»، أنه تقرر عقد المقابلات الشخصية لطلاب الثانوية الفنية «5-3» سنوات وطلاب المعاهد الفنية المرشحين للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة عن طريق مكتب التنسيق يومي الأحد والثلاثاء المقبلين، مشدداً على الطلاب بضرورة إحضار صورة البطاقة الشخصية وبطاقة الترشح، على أن يكون الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر الجامعة الرئيسي.