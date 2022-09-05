موعد اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لطلاب تنسيق الدبلومات

يبحث كثيرون عن موعد اختبارات قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بقويسنا، التابعة لجامعة الدلتا التكنولوجية، وهي من الكليات المستحدثة ضمن منظومة الجامعات التكنولوجية التي انطلقت في العام الدراسي 2021 - 2022 في 3 محافظات، من بينها المنوفية، وتمنح الكلية درجتي الماجيستير والدكتوراه ويشترط القبول فيها إجراء اختبار قدرات لطلاب الثانوية العامه والدبلومات الفنية يتضمن 50 سؤالا في 3 مجالات.

«الوطن» تستعرض موعد اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة الدلتا التكنولوجية، ومجالات الاختبار وشروط القبول.

موعد اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ووفق تصريحات صحفية، أكد الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، أنه من المقرر أن تنطلق اختبارات القدرات للقبول في الكلية لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية اليوم حتى الخميس 8 سبتمبر الجاري، على أن يتم غلق باب الحجز يوم الأربعاء المقبل، 7 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن الكلية تقبل بجانب طلاب الثانوية العامه طلاب الدبلومات الفنية وفق تنسيق الجامعات للثانوية والدبلومات.

مجالات اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وأوضح عميد الكلية لـ«الوطن»، أن مجالات اختبار قدرات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة هي اللغة الإنجليزية والرياضيات وعلوم الحاسب، ويُشترط أن يتجاوز الطالب نسبة 60% من نتيجة الدرجة النهائية للاختبار للقبول في الكلية بعد اجتياز الاختبار الذي تكون مدته ساعة، وبه 50 سؤال اختيار من متعدد، سواء لطلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

الحد الأدنى لتنسيق القبول في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وقال عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، إن الحد الأدنى للقبول في الكلية التابعة لجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها قويسنا 269 درجة في تخصص الأطراف الصناعية، و255 درجة للقبول في الكلية ضمن التخصصات المتاحه لطلاب الثانوية العامه والبرامج الدراسية الأخرى في مجالات الميكاترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة والأوتوترونكس الخاص بالسيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات.