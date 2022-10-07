«التعليم العالي» تعلن تنسيق كلية تجارة لطلاب دبلوم تجاري 5 سنوات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية تجارة لطلاب دبلوم تجاري 5 سنوات، موضحة أن الجامعات بدأت في استقبال طلاب الدبلومات الفنية وفق الحدود الدنيا للتنسيق للعام الدراسي الجديد، وعلى انتظام الدراسة خلال الأسبوع الأول دون أي معوقات.

وأضافت الوزارة، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية تجارة لطلاب دبلوم تجاري 5 سنوات، متاح عبر الموقع الإلكتروني، ويمكن للطلاب الحصول عليه برقم الجلوس، مشددة على طباعة بطاقة الترشيح.

تنسيق كلية تجارة لطلاب دبلوم تجاري 5 سنوات

- كلية التجارة جامعة عين شمس 91.40%.

- كلية التجارة جامعة السويس 94.10%.

- كلية التجارة جامعة أسيوط 88.39%.

- كلية التجارة جامعة القاهرة 88.39%.

- كلية التجارة جامعة أسوان 88.33%.

- كلية التجارة جامعة العريش 88.00%.

- كلية التجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 93.20%.

- كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 90.66%.

- كلية التجارة جامعة سوهاج 90.44%.

- كلية التجارة جامعة بورسعيد 89.50%.

- كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان 87.10%.

- كلية التجارة جامعة الإسكندرية 86.94%.

- كلية التجارة جامعة الزقازيق 86.78%.

- كلية التجارة جامعة بني سويف 89.33%.

- كلية التجارة جامعة بنها 88.90%.

- كلية التجارة مدينة السادات 87.56%.

- كلية التجارة المنوفية بشبين الكوم 87.30%.

- كلية التجارة جامعة المنصورة 86.50%.

- كلية التجارة جامعة دمنهور 86.35%.

- كلية التجارة جامعة طنطا 86.33%.

- كلية التجارة جامعة كفر الشيخ 86.10%.

- كلية التجارة جامعة دمياط 86.28%.

تنسيق كلية تجارة انتساب موجه

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة السويس 93.40

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 92.80%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة عين شمس 90.70%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة سوهاج 88.66%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة جنوب الوادي 88.66%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة بنها 88.22%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 87.80%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة أسوان 87.61%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة أسيوط 87.60%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة بني سويف 87.56%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة العريش 87.39%.

- كلية تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه جامعة حلوان 86.68%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة بورسعيد 86.66%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم 86.60%.

- كلية تجارة انتساب موجه مدينة السادات 86.22%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية 86.17%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة الزقازيق 86.11%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنصورة 86.00%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة دمنهور 85.94%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة دمياط 85.89%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة طنطا 85.83%.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة كفر الشيخ 85.80%.