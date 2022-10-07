نجل المخرج علي عبدالخالق: والدي كان عاشقا لأفلام النضال الوطني

قال المخرج هشام علي عبدالخالق، إن والده كان عاشقا لأفلام النضال الوطني والأفلام العسكرية، وفي ذات الوقت كان يردد دائما بأنه لا يوجد ما يمنع أثناء إخراج بعض الأفلام القوية أن يخرج أفلاما خفيفة من باب إدخال البهجة على الناس.

عبدالخالق: كل أفلام يوسف شاهين كانت تفتقد للجماهيرية

وأضاف «عبدالخالق» خلال استضافته ببرنامج «بالخط العريض» وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، والمذاع على شاشة الحياة، أن والده المخرج الكبير علي عبدالخالق كان لا يحب أفلام المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، حيث إنه كان يعتبر مثل الجماهيرية هي أساس نجاح أي فيلم، إلا أن كل أفلام يوسف شاهين كانت تفتقد للجماهيرية.

عبدالخالق: والدي يأس قبل وفاته بسبب نوعيه الأفلام المقدمة

أما وعن أسباب اختفاء والده قبل رحيله عن الساحة الفنية، فقال إن والده قرر مع بداية الألفية الجديدة الاعتزال بلا رجعة، بسبب نوعية الأفلام التي يتم تقديمها للمشاهد على الشاشات، وذلك بسبب يأس كبير وحزن أصابه بسبب عرض مثل تلك الأفلام.

وأكد أن والده كان يعتبر المشكلة الرئيسية في السينمائيين أنفسهم والمنتجين، لأنهم هم المسؤولون عما يتم تقديمه للمشاهدين، مشيرا إلى أن اللحظات الأخيرة في حياة والده فكان لديه امل في الشفاء، ولكنها إرادة الله.

وتابع: «قال عندما فاق من الغيبوبة أن الأمر انتهى، وكانت آخر كلماته أنه كان ينادي على أفراد الأسرة الذين ماتوا».

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.