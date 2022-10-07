مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية بصحراوي بني سويف الغربي

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، في انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية بصحراوي بني سويف الغربى

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز إهناسيا غربي المحافظة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر.

وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، و إيداع جثة المتوفى مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتي إسعاف لنقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، فيما نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصريح الدفن.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «محمود.أ.ع» وجرى إيداع جثته داخل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وإصابة «ربيع.ف.ح»، بإصابات مختلفة، ونقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ وجار تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية.