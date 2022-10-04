حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4-20-2022 عاطفيا ومهنيا

تحركات للكواكب والنجوم تؤثر على الطاقة وحركة مواليد الأبراج السماوية بشكل مختلف، بحسب ما كشف عنه خبراء الأبراج والكواكب.

وفي السطور التالية، كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية.

حظك اليوم برج الحمل 4-10-2022 على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم لمواليد برج الحمل الوضع الفلكي من السهل أن تحصل على مساندة أو دعم من الزملاء أو رؤساء العمل.. فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

حظك اليوم برج الحمل 4-10-2022 على الصعيد عاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء، ما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع أصدقاء جدد.

حظك اليوم برج الثور 4-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

حظك اليوم برج الثور 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه.. الوضع الفلكي دقيق مما يخلق بداخلك تمردا يدفعك للتهور.. حاول أن تصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك اليوم ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

حظك اليوم برج السرطان 4-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق نجاحات ومكاسب ومناسب لمراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك وممتلكاتك.

حظك اليوم برج السرطان 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على الاقتراب ممن تحب ويدعم علاقتك بالأهل.

حظك اليوم برج الأسد 4-10-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للاجتهاد وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم برج الأسد 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يمنحك حضورا ويقظة ويساعدك ذلك على الاقتراب بذكاء من الأحباب والأصحاب.

حظك اليوم برج العذراء 4-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق

حظك اليوم برج العذراء 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

حظك اليوم برج الميزان 4-10-2022 على الصعيد المهني

تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء، ولا تعلن خططك وتجنب الفخر.

حظك اليوم برج الميزان 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويسبب لك اليوم شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأقارب.

حظك اليوم برج العقرب 4-10-2022 على الصعيد المهني

تعيش اليوم حياة مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صلتك بمن حولك.

حظك اليوم برج العقرب 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية وعائلية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

حظك اليوم برج القوس 4-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك بمن حولك ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

حظك اليوم برج القوس 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

حظك اليوم برج الجدي 4-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم اليوم ألا تتسرع في حساباتك وخطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تبدو مبهرا بشرط أن تراجع جيدا كلماتك وردود أفعالك.

حظك اليوم برج الدلو 4-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك ما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم برج الدلو 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يحمل لك اليوم تحسنا وتستطيع أن تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 4-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم برج الحوت 4-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، ما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك وعن حياتك الشخصية.