حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6-10-2022 عاطفيا ومهنيا

تتغير يوميًا حركة الكواكب والنجوم، في منازل الأبراج السماوية الـ12، ما يجعلها مفرحة لمواليد بعض الأبراج ومحزنة للآخرين.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل 6-10-2022 على الصعيد المهني

وعن حظك اليوم لمواليد برج الحمل تقوم بتنمية أعمال، ويدعمك صديق بنصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك.

حظك اليوم برج الحمل 6-10-2022 على الصعيد عاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأصدقاء والأحباب.

حظك اليوم برج الثور 6-10-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل والفلك ينصحك اليوم بمضاعفة التركيز واليقظة وعليك بتنظيم أولوياتك.

حظك اليوم برج الثور 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم التوتر، ولا تدعه يتحكم في تصرفاتك وتعاملاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على التعايش بصورة أفضل مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنضج وتستطيع أن تتفهم المشاعر الخافية لدى شخص يهمك.

حظك اليوم برج السرطان 6-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو أن تنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

حظك اليوم برج السرطان 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يوجه انتباهك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك العاطفي وكيفية تحديد معالمه.

حظك اليوم برج الأسد 6-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في إظهار غضبك، وابحث عن الأصلح وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 6-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العذراء 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

تكون هناك مشكلة منزلية أو عاطفية وعليك أن تتحلى بالهدوء لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الميزان 6-10-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يعمل على تقوية مركزك، ويمنحك أفكارا بناءة تطرحها بذكاء.

حظك اليوم برج الميزان 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وتمد قلبك بالقدرة على احتواء الجميع.

حظك اليوم برج العقرب 6-10-2022 على الصعيد المهني

اليوم ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك، وعليك أن تحمي نفسك من المكائد.

حظك اليوم برج العقرب 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد يخلق لك مشاكل عاطفية أو عائلية وعليك أن تديرها بهدوء وبدون عناد.

حظك اليوم برج القوس 6-10-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يساعدك على الانطلاق نحو آفاق جديدة، وبمثابرتك تحقق نجاحا.

حظك اليوم برج القوس 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الأصدقاء يجذبان إليك الكثيرين، وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.

حظك اليوم برج الجدي 6-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ومن المهم أن تعتني بحساباتك وتراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم برج الجدي 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحظ يمنحك حضورا طاغيا وجاذبية، فقط لا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج الدلو 6-10-2022 على الصعيد المهني

الشمس بمنزل الحظ تدفعك لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك.. لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.

حظك اليوم برج الدلو 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويعدك ذلك بتطورات إيجابية.

حظك اليوم برج الحوت 6-10-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

حظك اليوم برج الحوت 6-10-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تفقد أعصابك.