الرئيس التونسي يشدد على وضع حد لظاهرة المال الفاسد.. والصين تطلق قمرين صناعيين

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث سياسية واقتصادية وصحية، كان أبرزها، تأكيد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، فيما شددت «الرياض»، على أن المملكة العربية السعودية لا تسعى إلى استخدام النفط ضد الولايات المتحدة.

وظهر أمس الجمعة، استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، بقصر قرطاج، رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، وناقش المسؤولان، سير عمل الحكومة ونشاطها في الأيام القليلة القادمة، وتطرقا المسؤولان، إلى عدد من القضايا من بينها تزويد الأسواق بالسلع والضغط على الأسعار.

سعيد يؤكد ضرورة تطبيق القانون على قدم المساواة

وأكد الرئيس التونسي، فيما يتعلق بمسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب «البرلمان»، على ضرورة تطبيق القانون على قدم المساواة ووضع حد لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى أن إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من الظاهرة المشينة.

من جانبها، كشفت صحيفة «الشروق» التونسية في مقال يحمل عنوان: «مخطط صهيوني يتسلل إلى تونس.. الكارثة»، عن اختراق لقاعدة بيانات التونسيين الناشطين في ألعاب الرهان الرياضي، مشيرة إلى أن أن جزءا هاما من قاعدة بيانات الشعب ستصبح بيد «الموساد» الإسرائيلي، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عدد قوات الشرطة في هايتي

وفي هايتي، قال مسؤول، أمس الجمعة إن «بورت-أو-برنس» قررت طلب مساعدة من المجتمع الدولي بقوة شرطة خاصة لمواجهة أزمة إنسانية تسبب فيها حصار العصابات لميناء «محطة فارو» للوقود الرئيسي منذ سبتمبر الماضي.

ويبلغ عدد قوات الشرطة في هايتي، نحو 10 آلاف عنصر فقط. وعلى إثر حصار العصابات لمحطة الوقود، أصاب النقص في الغاز والديزل، النقل في البلاد بالشلل وأرغم الشركات والمستشفيات على وقف أعمالها، كما أدت الأزمة إلى نقص المياه المعبأة.

من جانبها، قالت منظمة «الأمم المتحدة»، إنها لم تتسلم طلبا رسميا بخصوص الأمر من حكومة هايتي، فيما أشارت السطات الكندية إلى تأكيد 19 من الأعضاء في منظمة «الدول الأمريكية» تضامنها مع هايتي.

وقال سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكشيه إدمون، على هامش الجمعية العامة لمنظمة «الدول الأمريكية» في عاصمة بيرو «ليما»، إن الشرطة في بلاده لا تستطيع التعامل مع القضية الأمنية بمفردها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الإصابة الأولى بـ«الكوليرا» في لبنان تعود لسوري يعيش في مخيم للاجئين

وفي لبنان، رصدت السلطات الصحية حالتي إصابة بمرض «الكوليرا»، وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: «لا نريد إثارة القلق».

وأوضح الأبيض، أن الإصابة الأولى تعود لسوري يعيش في مخيم للاجئين بين بلدتي المحمرة والمنية شمالي لبنان.

وفي وقت سابق، قال وزير الحصة اللبناني، إن «الكوليرا» ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عام 1993، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن دخول المرض كان مطروحا، خصوصا بعد انتشار الفيروس في دول مجاورة وتسجيل سوريا أكثر من 10 آلاف حالة.

وفي الاقتصاد، قالت الحكومة السعودية، إن «الرياض» لا تقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به، وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن النفط ليس سلاحا، وأن المملكة لا تسعى إلى استخدامه ضد الولايات المتحدة.

وزير سعودي: قرار «أوبك +» بخفض إنتاج النفط جاء لصالح الاقتصاد العالمي

وكانت مجموعة «أوبك+»، قررت سابق، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم، اعتبارا من نوفمبر المقبل، كما مددت المجموعة صفقة خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما شدد الجبير، على أن قرار «أوبك +» بخفض إنتاج النفط، جاء لصالح الاقتصاد العالمي، وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن «الرياض»، تريد الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط، لصالح المشترين والدول المنتجة للنفط.

وفي الفضاء، نجحت السلطات الصينية، في إطلاق قمرين صناعيين تجريبيان من طرازي «سنتي سبيس- إس 5 » و«سنتي سبيس- إس 6»على متن صاروخ حامل من طراز «لونج مارش- 11» في المهمة رقم 441 لسلسلة الصواريخ الحاملة، من منصة إطلاق في «البحر الأصفر»، أمس الجمعة، لمراقبة أداء نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية، والقيام باختبارات تعزيز الملاحة.