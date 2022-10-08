 تشكيل لجنة فنية من المرور لفحص أسباب وفاة 3 أفراد بالدائري الإقليمي

قررت النيابة العامة، تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور؛ لمعاينة مكان حادث مصرع 3 أشخاص، سائق سيارة ملاكي وصديقه وابنة الأخير، على الطريق الدائري الإقليمي؛ لبيان أسباب الوفاة.

النيابة تستمع لأقوال 3 شهود في حادث الطريق الإقليمي

وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفين بعد المعاينة الطبية وفاة النيابة بالتقرير الطبي، واستمعت لأقوال 3 من شهود العيان على حادث الطريق الإقليمي، وتبين أن قائد السيارة الملاكي وهو صبحي سباق، يعمل سائق في الصرف الصحي اختلت عجلة القيادة في يده وانقلبت سيارته عند نزوله من أعلى الطريق الإقليمي في اتجاه مركز الصف، فلفظ أنفاسه الأخيرة هو من برفقته وتعرضت السيارة لتلفيات بالغة.

محام يوضح حادث الموقف القانوني في حادث الطريق الإقليمي

وقال الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالاستئناف، حول حالة حادث الطريق الإقليمي الذي انتهى بوفاة جميع الركاب، إن القضية سيكون مصيرها الحفظ ، لأن جميع الأفراد ماتوا وتحديدًا سائق السيارة الذي يوجه إليه الاتهام بصفته هو قائد المركبة ويقع تحت طائلة القانون في حالة ثبوت القيادة بتهور أو تحت تأثير مخدرات، أو عدم التأكد من سلامة وسائل الأمان في السيارة (الفرامل).

وأضاف المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أن حادث الطريق الدائري الإقليمي انتهى بمصرع جميع ركاب السيارة، وهم 3 أفراد بحسب ما انتهت إليه معاينة الشرطة وتحقيقات النيابة العامة الأولية، وأن تحريات المباحث استبعدت وجود شبهة جنائية في الحادث بحسب رواية أسر أقرب المتوفين وشهود العيان، الذين أكدوا انقلاب السيارة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق قبل اصطدام في الحاجز الحديدي للطريق الإقليمي لتسقط بعدها السيارة من أعلى الكوبري وبالتالي لا يوجد مسئولية جنائية أي أي شخص.