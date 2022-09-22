عاجل: توقف حركة المرور على الطريق الإقليمي بسبب انقلاب سيارة محملة بالسولار

شهد الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة بنها، انقلاب سيارة محملة بالسولار عند منطقة كفر الجزار التابعة للقليوبية ما تسبب في توقف الحركة المرورية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجار الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها ورجال المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيقات.

انقلاب سيارة محملة بالسولار بالطريق الإقليمي

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالسولار بالطريق الإقليمي بالقرب من مدينة بنها، وتحديدا عند منطقة كفر الجزار، دون خسائر بشرية أو إصابات.

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرور

وجرى الدفع بمعدات مجلس مدينة بنها ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.