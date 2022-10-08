2 ونص مليون جنيه قرض تمويل شقة متشطبة بفائدة 8% من بنك قناة السويس

كشف بنك قناة السويس شروط الحصول على قرض التمويل العقاري لشقق متوسطي الدخل مع إعلان الحكومة طرح كراسات الشروط بمكاتب البريد في المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين3»، لمنخفضي ومتوسطي الدخل خلال شهر أكتوبر الجاري 2022.

شروط الحصول على شقة جاهزة من بنك قناة السويس

وقال بنك قناة السويس فى بيان نشره عن الموقع الرسمي بالبنك وصفحات التواصل الاجتماعي، إن هناك شروط للحصول على شقة من متوسطي الدخل مقابل تمويل عقاري لمدة تصل إلى 25 سنة.

- يصل التمويل العقاري إلى 80 % من قيمة الشقة.

- ألا يتجاوز التمويل 2 ونصف مليون جنيه.

- يقدم البنك وثيقة تأمين على حياة صاحب التمويل العقاري.

- وثيقة تأمين على الشقة السكنية المراد تمويلها مجانا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.

- سعر عائد ثابت طبقا لمبادرة البنك المركزي 8%.

سعر فائدة الحصول على شقة تمويل عقارى

ومن ضمن شروط الحصول على قرض التمويل العقاري، عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة، وشدد البنك على ضرورة أن تكون الشقة السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

قرض شقة من بنك قناة السويس

قال بنك إن هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري منها:

- تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم أصل فاتورة المرافق «مياه/كهرباء/غاز» لا تتعدى 3 أشهر على استخراجها.

- تقديم خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد من جهة العمل.

تقديم وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب او الهوية.