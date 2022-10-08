الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، والمناطق الجنوبية أيضًا التي كانت تسجل ما بين 41 و42 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، موضحة أن هناك امتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فيحجب جزءً من أشعة الشمس ويساعدنا على عدم الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وارتفاعات نسب الرطوبة.

هناك نشاط رياح على فترات من اليوم وهو ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد والإعلامية دينا شرف، أن هناك نشاط رياح على فترات من اليوم وهو ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة ويقلل إحساسنا بوجود نسب رطوبة في الجو مع عوامل كثيرة جدا تساعدنا على انخفاض في درجات الحرارة والأجواء المائلة في فترات النهار على أغلب المناطق الشمالية، حارة على المناطق الجنوبية.

خلال فترات الليل بدأنا نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل، بدأنا نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث نشعر ببعض البرودة في هذه الأوقات، وهذا الانخفاض مستمر حتى نهاية الأسبوع.