«الأرصاد» تحذر من عودة ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، ليسجل متوسط دراجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 29 إلى 28 درجة مئوية، ومن الوارد حدوث ارتفاع طفيف خلال الفترة المقبلة نظرا لأن النصف الأول من فصل الخريف يتسم بالتقلبات.

انخفاض في درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، وتقدمها الإعلامية إيمان عبدالباقي، أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، تدور حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وتصل العظمى اليوم إلى 29 درجة على القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى تأثر البلاد بكتل هوائية معظمها قادمة من جنوب غرب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، ووجود امتداد جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم ما يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس ويساعد على الإحساس بانخفاض الحرارة، إضافة لمنخفض جوي يقلل الإحساس بنسب الرطوبة.

وأفادت أن طقس اليوم خريفي مائل للحرارة خلال ساعات النهار، كما يمتد الشعور بانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل، والأجواء بشكل عام لطيفة على أغلب مناطق الجمهورية خاصة الشمالية خلال ساعات الليل.

سقوط أمطار على هذه المناطق

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط أمطار على المناطق الساحلية، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار الأحد والإثنين المقبلين على السواحل الشمالية في مطروح والإسكندرية، وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، والسواحل الشمالية الشرقية، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.