ماسك يقدم اقتراحا بشأن التوترات بين الصين وتايوان: لن يجعل الجميع سعداء

ذكر الملياردير إيلون ماسك، إمكانية حل التوترات بين الصين وتايوان من خلال تسليم بعض السيطرة على تايبيه إلى بكين، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

ماسك يحذر من تأثير الصراع علي تسلا

وقال ماسك أمس، إن توصيتي ستكون تحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان ستكون مقبولة بشكل معقول، وربما لن تجعل الجميع سعداء، جاء ذلك ردًا على سؤال ماسك حول الصين، خاصة أن شركته للسيارات الكهربائية «تيسلا» تدير في شنجهاي.

وأعتقد أغنى رجل في العالم، أن الصراع على تايوان أمر حتمي وحذر من تأثيره المحتمل ليس فقط على تسلا، ولكن أيضًا على شركة أبل المصنعة لأجهزة آيفون والاقتصاد الأوسع، ولم توضح المقابلة تفاصيل تلك التصريحات.

الصين: لم نستبعد استخدام القوة لإخضاع تايوان

وتقول بكين إن تايوان التي تحكم حكمها ديمقراطيًا هي إحدى مقاطعاتي، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها، ومن جانبه، تعارض حكومة تايوان بشدة مطالبات الصين بالسيادة وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونًا فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلها.

وعرضت الصين على تايوان نموذج دولة واحدة ونظامان للحكم الذاتي مشابه لما تمتلكه هونج كونج، لكن هذا النموذج قوبل بالرفض من قبل جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في تايوان وليس له أي دعم عام، خاصة بعد أن فرضت بكين قانونًا صارمًا للأمن القومي في المدينة في عام 2020.

انتقاد تصريحات ماسك

وامتنعت وزارة الخارجية التايوانية عن التعليق على تصريحات ماسك، لكن انتقد وانج تينج يو، النائب البارز عن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، ماسك على صفحته على فيسبوك، وقال إنه لا يمكن للشركات المستقلة أن تأخذ ملكيتها على سبيل المزاح، فلماذا يتنازلون عن الحريات الديمقراطية والسيادة وأسلوب الحياة لـ 23 مليون تايواني؟ هذا غير مقبول بالنسبة لأوكرانيا، وبالتأكيد لن تسمح تايوان بذلك.

وقال مسؤول تايواني كبير مطلع على التخطيط الأمني ​​في المنطقة، إن ماسك بحاجة إلى إيجاد مستشار سياسي واضح الرؤية، مضيفًا أنه رأى العالم بوضوح وما حدث لهونج كونج، والحياة الاقتصادية والاجتماعية لهونج كونج انتهت فجأة في ظل الحكم الشمولي لبكين.