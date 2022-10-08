إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط بالفيوم

أُصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق الذي فقد إحكام سيطرته عليها ما ادى لانقلابها وتوقف حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين، كما أبلغوا الشرطة والإسعاف بالحادث.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لٌطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز الفيوم، إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي اتجاه القاهرة، وتبين إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بحسب حالة كل منهم، فضلاً عن عمل الإسعافات الأولية للمصاب الرابع في مكان الحادث وتركه بعدما رفض النقل للمستشفى.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ونقل السيارة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تم تحرير محضر حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.