إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم.. جروح وكدمات

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات في حادث انقلاب سيارة ملاكي، ظهر اليوم السبت، بطريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، وهرع الجميع لمساعدة المصابين في الحادث، حيث قاموا بتعديل وضعية السيارة، وإخراج المصابين، وإعطائهم مياه لحين وصول سيارة الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الغربى قبل كمين قصر الباسل إتجاه أسيوط، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة إطسا، تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة في الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.