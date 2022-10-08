مطران الكرسي الأورشليمي يستقبل أسقف كنائس وسط القاهرة

استقبل الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، اليوم، خلال قيامه بزيارة رعوية حول العالم، والتي تبدأ بزيارة القدس وتليها زيارة إيباراشية ملبورون بأستراليا.

الأنبا رافائيل يصلى قداس الأحد من كنيسة القيامة بالقدس

وتضم جولة الأنبا أنطونيوس في القدس زيارة الأماكن المقدسة بكل من حيفا، والناصرة، والقدس، ويافا، وصلاة القداس الإلهي، صباح غد الأحد، بكنيسة القيامة، إضافة إلى إلقاء مجموعة من الكلمات الروحية بالأماكن التي يمر عليها، وتبدأ الجولة الرعوية اليوم السبت وتنتهي الأربعاء المقبل.

«رافائيل» يبدأ رحلته إلي ملبورون 20 أكتوبر

وبحسب إيبارشية ملبورون تبدأ الجولة الرعوية للأنبا رافائيل في ملبورون الخميس 20 أكتوبر حتى الأربعاء 2 نوفمبر المقبل، وكذلك تشمل تلك الجولة زيارة بعض الكنائس بأستراليا وإلقاء بعض العظات بها.

اجتماع الأنبا موسى والأنبا رافائيل

وفي سياق متصل، اجتمع الأنبا رافائيل والأنبا موسى، أسقف الشباب، بدير الملاك بأسقفية الشباب، لمناقشة اقتراحات شعار مهرجان الكرازة لعام 2023.

وأعلن الأنبا موسى، خلال مقطع فيديو بُث على موقع مهرجان الكرازة، أنه عقب انتهاء مناقشات اللجنة المركزية للمهرجان تم تقديم عدة مقترحات، وتم اختيار الآية «لاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا» (تث 16: 15) لتكون شعارًا لمهرجان عام 2023.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تقييم مهرجان العام الجاري، واختيار شعار مهرجان العام المقبل، إلى جانب الاستعداد للاحتفال بالعام الـ20 للمهرجان، وشهد الاجتماع عدد من الآباء الكهنة منسقي المهرجان والخدام مسؤولي المهرجان.