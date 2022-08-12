«الجيزة»: تنفيذ 7 محاور مرورية عملاقة لتحقيق نقلة تنموية على أرض المحافظة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تشهد تنفيذ 7 محاور مرورية عملاقه ستساهم في تحقيق نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ مخطط تطوير الأسواق والمناطق العشوائية وتوفير مساكن حضارية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات .

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية خلال لقاءه مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعدد من المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي منها تطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية بهدف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات.

نقلة نوعية فى المنظومة التعليمية

وأكد محافظ الجيزة أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول عدد من المدارس الجديدة والتوسعات للمنظومة التعليمية، ما سيساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التعليمية بما يتواكب مع النظم الحديثة.

تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع

وكلف محافظ الجيزة خلال الاجتماع، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من وصلات الصرف المنزلية بمركز ومدينة العياط لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، لما له من أهمية حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

وشدد «راشد» على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.