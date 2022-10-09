الجفاف يتسبب في تراجع الإنتاج العالمي من الحبوب

نشرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» تقريراً عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، متوقعة انخفاض الإنتاجية بنسبة 1.7% عن العام الماضي حيث يبلغ الإنتاج 2768 مليون طن، بينما من المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي من الأرز 512.8 مليون طن، بانخفاض نسبته 2.4% عن المستوى المسجل العام الماضي والذي يعد الأعلى على الإطلاق.

الجفاف في موسم الصيف

أوضحت «المنظمة» أن ذلك يعود للجفاف خلال موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الصين وما تسببت فيه الفيضانات في باكستان، والجفاف في الولايات المتحدة، بينما رفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي للقمح ليصبح 787.2 مليون طن، بارتفاع بلغت بنسبة 1% عن السنة الماضية، مؤكدة أن القمح على المسار الصحيح وسوف يسجّل رقمًا قياسيًا بفعل المتوقع إنتاجه من الاتحاد الأوروبي والروسي.

وعن العام المرتقب 2022/ 2023 توقعت الفاو تراجعًا بنسبة 0.5% عن العام السابق ليصل إلى 2784 مليون طن بسبب إستخدام الحبوب في إنتاج الأعلاف، أما المخزون العالمي من الحبوب في نهاية مواسم العام المقبل، فمن المتوقع حدوث انكماش بنسبة 1.6% دون مستوياته في بداية المواسم، ليصبح منخفضًا ويصل إلى 848 مليون طن، كما أنه من المتوقع أن يتراجع المعدل العالمي للمخزون إلى الاستخدام من الحبوب إلى29.7% في الفترة 2022/2023 وذلك بنسبة 31% كان قد تم تسجيلها العام الماضي، وإن كان لا يزال مرتفعًا نسبيًا بالنظر لسجله التاريخي.

تراجع التجارة العالمية للحبوب

وتوقعت الفاو تراجع التجارة العالمية للحبوب بنسبة 2.4% في الفترة 2022/2023 خلال يوليو ويونيو عن مستواها خلال موسم التسويق الماضي، وذلك بسبب حالات الانكماش المرتقبة في تجارة جميع الحبوب الرئيسية، بالإضافة لتداعيات الأزمة في أوكرانيا وقوة الدولار.

أكدت الفاو أن هناك 45 بلدا تحتاج لمساعدات خارجية للحصول على الغذاء من بينها 33 بلدا في قارة أفريقيا و9 بلدان في آسيا ودولتين في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبلد أوروبي وحيد، حيث تسببت موجات الجفاف لعدة سنوات بشرق أفريقيا في انعدام الأمن الغذائي ومن المتوقع انتشار المجاعة في الصومال خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخّم والبيئة الصعبة للاقتصاد الكلّي وانخفاض قيمة العملات الأمر الذي يؤدي لتفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.