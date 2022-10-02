مع ارتفاع الحرارة.. نصائح لوقاية طفلك من الجفاف في أول أسبوع دراسي

ارتفعت درجة الحرارة مع بداية العام الدارسي الجديد، بشكل مفاجئ بعد انخفاضها خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة في بعض المحافظات مع زيادة في نسبة الرطوبة وهو ما يعرض بعض الأطفال للجفاف أو لضربات الشمس خلال أول أسبوع في الدراسة.

أخصائي تغذية: يجب تعويض كمية المياه التي يفقدها الطفل طوال اليوم

قال الدكتور محمد الخميسي أخصائي التغذية، إن الاهتمام بالأطفال وصحتهم يأتي من التغذية بالشكل السليم ومنح جسمه الطاقة اللازمة له وتعويض ما يفقده من المياه طوال اليوم الدراسي مع ارتفاع درجات الحرارة لعدم تعرضه للجفاف.

نصائح لمواجهة تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الأطفال

وقدّم «الخميسي» عدة نصائح لأولياء الأمور لمراعتها لحين انخفاض درجات الحرارة وانكسارها نرصدها لكم في النقاط التالية:

1- تجنب الدخول مع الطفل في مناقشات مع الطفل أو إجباره على تناول طعام غير محبب له.

2- مد الطفل بالكميات الكافية من المياه ونصحه بشرب الماء باستمرار من الزجاجة" الخاصة به طوال اليوم الدراسي مع ارتفاع الحرارة.

3- الاهتمام بوجبة الإفطار وإعداد وجبة لتناولها خلال طريقه للمدرسة لعدم رغبة الأطفال تناول الطعام فور الاستيقاظ ومنح الطفل كوبا دافئا من الحليب قبل التوجه إلى المدرسة.

4- الاعتماد على القمح في وجبة الإفطار سواء في بسكويت أو الفطائر المعدة منه مع قطعة من الجبن البيضاء أو الصفراء.

5- منح الطفل حبة من الخضروات كالخيار أو الجزر أو استبدالها بحبة من الفاكهة كالتفاح أو البرتقال.

6- إبعاد الطفل عن الوجبات الجاهزة كالبرجر والبانيه وما يشابهها من وجبات تضر بصحة الطفل مع كثرة تناولها.

7- تجنب تقديم الحلويات بانوعها كوجبات خفيفة أو رئيسية في بداية اليوم الدراسي.

8- تجنب الخبز الأبيض بأنواعه المختلفة لتسببها في ارتفاع السكر بالدم وشعور الطفل بالجوع بعد فترة قصيرة.

9- تجنب الاعتماد على الشيبسي والعصائر الجاهزة ومحاولة استبدالها بعصائر طبيعية.

10- الاهتمام بالملابس القطنية الفضفاضة إلى جانب غطاء للرأس لارتدائه فور الخروج من المدرسة لتجنب ضربات الشمس.