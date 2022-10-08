فوز طالبين مصريين في التصفيات النهائية لأولمبياد «الإنجليزية» بإيطاليا

أُقيمت التصفيات النهائية للأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية «HIBBO 2022» بإيطاليا، وذلك في الفترة من نهاية سبتمبر إلى الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وذلك لتشجيع الطلاب على المنافسة وإيجاد مكان لهم مع أقرانهم في العالم، ووفقًا لسياسة وزارة التربية والتعليم بإعداد طلاب مبدعين متميزين لديهم القدرة على التنافسية.

55 دولة مشاركة في المسابقة

وشارك بالمسابقة 55 دولة على مستوى العالم، وفازت مصر بمركزين في التصفيات النهائية، وهما الطالبة نور وائل سعيد محمود، بمدرسة الجذور بمحافظة القاهرة بالمركز الثاني فئة «HIPPO--1»، والطالب بدر شريف عبد المنعم بمدرسة النصر القومية للبنين بالإسكندرية بالمركز الثاني فئة «HIPPO -S10».

تصعيد 9 طلاب مصريين

يذكر، أنه تم التخطيط والتنفيذ للمسابقة بدءً من الإعلان عنها مرورًا بالاختبارات والتصفيات الأولية التي حدثت بشرم الشيخ وشارك بها الكثير من الدول، إلى فوز طلابنا، وتصعيد 9 طلاب مصريين وسفرهم إلى إيطاليا تحت إشراف قطاع التعليم العام، وتم رفع العلم المصري خفاقًا بين جميع الدول المشاركة، وتكريم جميع الطلاب المشاركين والسادة المشرفين وكذا أولياء الأمور المتواجدين مع أبنائهم.

وحرصت الدكتورة راندة شاهين على حضور التصفيات مع الطلاب في كل الجولات سواء الإقليمية بشرم الشيخ أو النهائية بإيطاليا وذلك لدعمهم وتشجيعهم، ونقلت لهم سعادة الوزير الغامرة لتفوقهم وصعودهم إلى هذه المراكز لتمثيل مصر عالميًا.