«التعليم العالي» تعلن الحد الأدنى لتنسيق المعاهد لطلاب دبلوم صناعي 2022 

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المعاهد لطلاب دبلوم صناعي 2022، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 في مختلف الجامعات، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس.

تنسيق المعاهد لطلاب دبلوم صناعي 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية، تنسيق المعاهد لطلاب دبلوم صناعي 2022، في إطار خدماتها التعليمية، ووفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 97.78%.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 97.78%.

- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 97.67%.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 97.56%.

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 97.50%.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 97.44%.

- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات 97.28%.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 97.25%.

- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 97.20%.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 97.20%.

- معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 97.17%.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 97.11%.

- الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 97.06%.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 97.05%.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 96.97%.

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 96.90%.

- معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.85%.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.83%.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.83%.

- معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 96.78%.

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 96.70%.

- معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 96.61%.

- معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 96.56%.

- المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 96.56%.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 96.56%.

- القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 96.50%.

- عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 96.44%.

- المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 96.44%.

- معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 96.41%.

- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.39%.

- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 96.21%.

- معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 96.17%.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.06%.

- المعهد العالى للهندسة ببلبيس 96.00%.

- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 95.83%.

- الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 95.80%.

- معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 95.72%.

- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 95.70%.

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 95.66%.

- معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 95.61%.

- معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 89.78%.

- العالي ترميم الآثار بأبي قير 86.33%.

-المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف 85.65%.

- معهد عالي فنون تطبيقيه 6 أكتوبر 84.20%.

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم معلومات 83.70%.

- معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 81.85%.

- المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 80.90%.

- عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 80.45%.

- معهد الجيزة العالى للعلوم الإدارية بطموه الجيزة شعبة نظم معلومات 79.20%.

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 78.33%.

- معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا «إدرة أعمال» 77.35%.

- العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 75.50%.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 75.35%.

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 75.15%.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة 74.65%.

- المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج 74.55%.

- معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية 72.65%.

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 72.28%.

- العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 72.25%.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 60.00%.