«تراثنا» يقدم عروضًا مجانية لفرق الفنون الشعبية بمركز مصر للمعارض الدولية

أعلن القائمون على معرض «تراثنا» لإحياء الفنون التراثية المصرية بمختلف أنواعها، بالتعاون مع وزارة الثقافة، تنظيم عروض مجانية يومية لفرق الفنون الشعبية لزوار المعرض.

موعد المعرض

ويُقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس في الفترة من 9 – 15 أكتوبر، حيث يحرص جهاز تنمية المشروعات على أن يضم المعرض العديد من الفاعليات الثقافية والفنية علي مدار فترة المعرض، ومنها عروض فنية مجانية ويومية لفرق الفنون الشعبية من مختلف محافظات الجمهورية.

استعراضات لفنون الرقص الشعبي والتنورة

وتتنوع تلك العروض بين استعراضات لفنون الرقص الشعبي والتنورة وعروض غنائية؛ بهدف نشر الثقافة الفولكلورية بين رواد المعرض والترويج للمنتجات التراثية الخاصة بكل محافظة وتوضيح ارتباطها بتلك الفنون الشعبية العريقة.

ويفتح معرض تراثنا في دورته الرابعة أبوابه للجمهور اعتبارا من غد الأحد 9 أكتوبر في تمام الساعة 4 عصرا ويستمر حتى 15 أكتوبر يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء.