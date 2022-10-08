الداخلية في أسبوع: ضبط 828 بلطجيا ومصرع 4 مجرمين وكشف غموض 79 جريمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لضبط الجريمة بشتى صورها.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية صدر اليوم الشبت، أسفرت الجهود خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات «دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، أسفرت عن ضبط 111 متهمًا، وبحوزتهم 27 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة 50 قطعة سلاح أبيض، وضبط 58 قضية اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 6340 حكم قضائى متنوع وضبط 591 قضية متنوعة.

ملاحقة العناصر الاجرامية

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية حسب بيان الوزارة، عن مصرع 4 عناصر وضبط 828 عنصر آخر بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة – الغربية – كفرالشيخ - السويس – الدقهلية - جنوب سيناء - قنا – القليوبية - الشرقية – المنيا – دمياط – البحر الأحمر – سوهاج – المنوفية – بورسعيد – الأقصر – الإسكندرية – الإسماعيلية – أسوان – الوادى الجديد – البحيرة – الفيوم – مطروح – بنى سويف».

وعثر بحوزة العناصر الإجرامية على «314 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة».

12 تشكيلا عصابيا

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضموا 30 متهما، اعترفوا بارتكاب 32 حادث سرقة متنوعا، وضبط 56 قضية أحداث وضبط 9429 قضية مرافق عامة وكشف غموض 79 حادثا متنوعا، أبرزها «حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 109 متهمين»..