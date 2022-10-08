ضبط قضايا تهرب ضريبي بمليار و600 مليون جنيه في أسبوع

حملات أمنية موسعة شنتها وزارة الداخلية، أسفرت عن ضبط 28 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 9667 إسطوانة، وتقدر قيمة الغاز المدعم بمليون و305 آلاف و45 جنيهًا، و25 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 477 ألف و848 لترًا و10 أطنان مازوت.

وضبط 11 ألفًا و167 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 3482.685 طنًا، أبرزها 382 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات 1571,301 طنًا و652,160 عبوة غذائية متنوعة و253.726 قطعة.

قضايا بيع سلع تموينية بالسوق السوداء

وضبط 73 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 202, 34 طن و2477عبوة، وضبط 5019 قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 133,560 طن دقيق بلدى مُدعم و30 ألف رغيف بلدى و875 بطاقة تموينية ذكية.

وضبط 86,123 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، 70 مليونا و907 آلاف و79 جنيها.

قضايا التهرب الضريبي

وخلال الحملات تم ضبط 2650 قضية في مجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحري مدين) بمبالغ مالية بلغت مليار و608 ملايين و610 آلاف و337 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7 ملايين و755 ألف و732 جنيها.

قضايا الأموال العامة

وضبط 52 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 116 مليونا و799 ألف و950 جنيها، أبرزها: ضبط 29 قضية في مجال الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات محلية وأجنبية، بما يعادل 41 مليونا و215 ألف و210 جنيهات.

قضايا النقل والمواصلات

ضبط 1761 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة)، وفي قضايا المصنفات: ضبط 396 قضية، منها 235 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، بمضبوطات بلغت 1169 قطعة، و161 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 54550.

قضايا البيئة والمسطحات المائية

ضبط 899 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابي مخالفة)، وضبط 1813 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و875 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، و265 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و170 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين 903 لنشات سياحية.