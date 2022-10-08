وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودي لشؤون الحج لبحث تعزيز التعاون

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالسعودية.

واستعراض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية المصرية والحج والعمرة السعودية، فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج، وأعرب الوزير الضيف عن تقديره للجهود والإجراءات التظيمية التي تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية، فضلاً عن تطلعه للتعرف على المعوقات التي قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مُقترحات لتذليلها.

وزير الداخلية يرحب بالوزير السعودي

وأعرب وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودي والوفد المرافق له للقاهرة، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديره للجهود التي تضطلع بها السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

وأكد حرص وزارة الداخلية، مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة؛ بما ييسر على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج المصريين أداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.