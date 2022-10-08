وزيرة التضامن: تخصيص جوائز مالية لأفلام المجتمع المدني بمهرجان الإسكندرية

كشف الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، لحضور ندوة "قضايا الحماية الاجتماعية والوعي المجتمعي"، التي شاركها فيها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مفاجأة حول قيام الوزيرة بتخصيص جوائز مالية لأفلام المجتمع المدني بداية من الدورة المقبلة للمهرجان.

وأوضحت القباج، أن الوزارة مستعدة لدعم المسلسلات جزئيا وستتيح لصناعها أماكن الوزارة للتصوير فيها، ليكونوا شركاء معهم في الأفكار التي تناقش قضايا مجتمعية.

وزيرة التضامن بمهرجان الإسكندرية

وقالت القباج: "السينما المصرية حاضرة وتهتم بقضايا المجتمع فمن ينسى فيلم أفواه وأرانب، وجعلوني مجرما، والرصاصة لا تزال في جيبي، فالوزارة تسعى دائما إلى التواصل بعدد من السينمائيين لتناول القضايا المهمة، وأشكر الناقد الأمير أباظة علي دعوته لي للتواجد بالمهرجان، ولدينا 80 فيلما بوزارة التضامن وبرنامج يومي في الراديو للمساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي للمواطن".

أفلام وزارة التضامن

ويضم برنامج أفلام وزارة التضامن الاجتماعي بمهرجان الإسكندرية عرض 3 أفلام وهي "بلدنا الحلوة" و"العلم نور" و"نقطة ومن أول السطر"، ومدة كل فيلم 4 دقائق، وهي من إخراج مهند دياب.