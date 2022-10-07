مصرع أب وإصابة زوجته وابنتهما بحادث سير بالطريق الدائري بالمنيب

لقي أب مصرعه، وأصيبت زوجته ونجلته بإصابات متفرقة بحادث سير أثناء عبورهم الطريق الدائري بداية مفرق نزلة المنيب اتجاه المعادي، وتم نقل المصابين لمستشفى القصر العيني.

بلاغ بالحادث ووقوع مصابين

تلقت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين الطريق الدائري بداية مفرق نزلة المنيب اتجاه المعادي، وعلى الفور الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

الأب توفي أثناء محاولة إنعاشه

تم الدفع ب 3 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم وبالانتقال تبين إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة أب وزوجته وابنتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أن الأب توفي أثناء محاولة إنعاشه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عبور الطريق الدائري أدى لارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات الأولية المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية تبين أنه حال عبور الأسرة الطريق الدائري اصطدمت بهم سيارة بشكل مفاجئ.

قائد السيارة اصطدم بهم دون قصد

وتمكنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث وبسؤاله قرر أنه فوجئ بعبور المجني عليهم الطريق فاصطدم بهم دون قصد وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.