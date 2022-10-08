بالأعلام والجمال.. مسيرات ضخمة في قنا احتفالا بالمولد النبوي الشريف (صور)

الاحتفال بالمولد النبوي في محافظة قنا له شكل خاص، هذه المناسبة لها طقوس خاصة بين المحتفلين سواء من الطرق الصوفية أو من الأهالي، إذ عمت المسيرات الطويلة غالبية مدن المحافظة تتقدمها الأعلام الصوفية والتكبيرات، فضلا عن المشروبات والحلوى التي كانت تلقى على المشاركين.

أهالي مدينة دشنا يحتفلون بالمولد النبوي بمسيرة طولها 1000 متر

خرج الآلاف من المواطنين تتقدمهم الاعلام والجمال والدواب في مسيرة كبيرة تمتد لنحو 1000 كيلو متر، انطلقت من مقام الشيخ جلال في منطقة العزازية مرورا بشارع المركز والمحطة ثم العودة إلى نقطة الانطلاق، وذلك احتفالا بمولد الرسول صلى الله وعليه وسلم.

وقال سيد السايح، أحد المواطنين في المسيرة، إن الاحتفال بمولد النبي (ص) له طعم خاص في مدينة دشنا شمال محافظة قنا، حيث يتم الاعداد لمسيرة طويلة تمتد إلى نحو 1000 متر، مترتبة في مقدمتها الأعلام الصوفية، والمواطنين، ويعقبها الجمال التي تحمل أثواب ورايات خضراء، مؤكدا أن آلاف المواطنين يشاركون في هذا الاحتفال.

أهالي نقادة في قنا يحتفلون بمولد الرسول على طريقتهم

«عصي وشماريخ وطبول وألعاب مختلفة وهتافات».. هكذا احتفل أهالي مدينة نقادة في مسيرة طويلة تمتد لمئات الأمتار، بالمولد النبوي الشريف.

وقال محمد حسين، أحد المشاركين، إن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، والتي عبرت عنها هذه المسيرة، ورثناها أبا عن جد، فهذه احتفالات قديمة وحرصنا على إقامتها كل عام.

وتابع أن المسيرة شهدت قيام الشباب والمواطنين برفع الشماريخ الخشبية، مهللين ومكبرين، ثم الجمال والخيول، في مسيرة طويلة، مؤكدا أن فعاليات المسيرة ظلت لمدة 4 ساعات.

مسيرة ضخمة في أبو تشت

وفي مدينة أبو تشت بمحافظة قنا، شهدت مسيرة ضخمة نظمتها الطرق الصوفية جابت شوارع المدينة، احتفالا بالمولد النبوي، شارك فيها الآلاف من المواطنين بمختلف أعمارهم، منهم يحمل الشوم والعصي والأعلام الملونة وقطع جريدة النخيل.

وردد المشاركون في المسيرة المديح في حب رسول الله (ص) على أصوات الطبول والدفوف، وسط أجواء من البهجة والفرحة ظهرت على وجه المواطنين.